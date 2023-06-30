Мать девочки, показавшей сигнал о помощи в прямом эфире, обвинили в избиении детей

Отчим девочки, показавшей сигнал о помощи в эфире программы «Мужское/Женское» на Первом канале, заявил «Газете.Ru», что мать бьет свою дочь. Карен Тунян передал изданию видеозапись, на которой его бывшая жена ругается матом и отталкивает дочь, пытавшуюся предотвратить конфликт между экс-супругами.

«Дети живут не в самых благополучных условиях. На детей оказывается психологическое воздействие. Детей настраивают против их отцов. Есть мнение, что мать ребенка невменяемая. Я вам больше скажу, есть документы уполномоченного по правам ребенка, в котором есть мнение врача психиатра о ее психическом здоровье. Человек в принципе ведет себя неадекватно, агрессивно и жестоко с детьми. Она их бьет, в том числе, психологическое воздействие, то есть дети там как под страхом ходят, присутствует психологическое воздействие», — заявил он.

Тунян отметил, что во время съемок программы детей могли «настроить», поэтому девочка говорила о том, что любит маму и сестру. По словам отчима девочки, он уже два года борется с матерью из-за опеки над детьми.

«Детей просто настроили, разве это не понятно, потому что дети там в страхе живут. Я, наверное, могу отметить года два, как уже мы прям с матерью воюем. Просто я вам прямо скажу: на местах там полное беззаконие, полное абсолютно беззаконие, и я ни до кого там не мог достучаться в конце концов. Поход на передачу был жестом отчаяния», — пояснил он.

Тунян добавил, что после выхода программы в эфир прокуратура начала проверку. При этом мужчина считает, что власти «не горят желанием» решать проблему.

В семье воспитываются две девочки. Как сообщалось в программе «Мужское и женское», Тунян и его бывшая жена борются за опеку над младшей, четырехлетней дочерью. В ролике ее старшая сестра показала международный жест о помощи. Она подняла руку, прижала большой палец к ладони, а затем согнула несколько раз.

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