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Потерявшийся кот из Австралии нашелся в 14 тыс. км от дома

Daily Mail: потерявшийся кот из Австралии нашелся в 14 тыс. км от дома в Шотландии

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Scottish SPCA

Потерявшийся кот из Австралии нашелся в Шотландии, пишет Daily Mail. Все это время хозяева питомца не знали о его судьбе.

Кот по кличке Мелвин попал в руки шотландских зоозащитников в канун Рождества. Животное, которое считалось бездомным, часто приходило к штабу волонтеров, которые его подкармливали. После этого главный инспектор шотландского Общества защиты животных Лаура Макинтайр забрала питомца к себе домой.

Женщина решила отнести кота к ветеринару — там она узнала, что у Мелвина есть чип. Данные показали, что питомец зарегистрирован и живет в Австралии, что сильно удивило шотландку.

«Как вы можете себе представить, мы все были немного сбиты с толку, когда данные Мелвина показали, что он из Австралии», — рассказал Лаура.

После небольшого расследования тайна путешествия животного была разгадана. Оказалось, что Жаклин и Мэтт Дик — владельцы кота — ранее жили в Австралии вместе с питомцем. Потом они решили переехать в Шотландию, но на новом месте Мелвин потерялся.

После этого пара вернулась ненадолго в Австралию, где и узнала от волонтеров, что кот нашелся. Сейчас Мелвин и его хозяева снова вместе, супруги рады, что их питомец жив.

Ранее пропавшего кота нашли через три месяца за 320 километров от дома.

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