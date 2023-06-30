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Пожилой вьетнамец уверяет, что не спит 60 лет

Oddity Central: вьетнамец не спит 60 лет из-за перенесенной в молодости лихорадки

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Thahn Nien News

Пожилой мужчина из Вьетнама рассказал, что не спит 60 лет, пишет Oddity Central. Сон пропал после того, как в молодости он переболел лихорадкой.

Тай Нгок, которому исполнилось 80 лет, уверяет, что отсутствие сна никак не влияет на его жизнь. Мужчина все еще полон сил и энергии, работает на ферме и воспитывает внуков.

«Я не знаю, повлияла ли бессонница на мое здоровье или нет, но я все еще здоров и могу нормально работать на ферме, как и другие», — уверяет вьетнамец.

Нгок рассказал, что сон исчез из его жизни, когда ему было 20 лет. В то время мужчина сильно заболел, у него была лихорадка, которую удалось вылечить, но после этого Тай начал жаловаться на бессонницу. Он принимал различные лекарства, пил вечером алкоголь, однако ничего не помогало. Несмотря на свое состояние Тай отказывается идти к врачам

Доктор Викас Вадхва комментируя состояние Нгока, отметил, что некоторые люди, страдающие бессонницей, не могут отличить бодрствование от сна, поэтому 80-летний мужчина может засыпать на короткие промежутки времени в течение дня и просто не знать об этом.

Ранее ученые сообщили, что нашли простой способ справиться с бессонницей.

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