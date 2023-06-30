Фильм «Афиши» получил диплом лауреата за лучшую операторскую работу

Проект «Афиши» «Звезды с нашего двора» стал лауреатом конкурса документальных фильмов и телевизионных программ «Новая реальность–2023» в номинации «Лучшая операторская работа», сообщает пресс-служба «Афиши».

Церемония награждения состоялась в Железноводске 29 июня. Жюри оценило 406 проектов из 56 регионов России и нескольких зарубежных стран.

«Лауреатом стал Илья Шелогуров и его работа над фильмом «Звезды с нашего двора», продюсером которого выступила Анастасия Семенова. Автор идеи – Трифон Бебутов, директор по контенту «Афиши», главный редактор «Афиши Daily». Фильм рассказывает о спортсменах, которые, несмотря на мировую известность, живут на своей малой родине», — говорится в сообщении.

Как рассказали в «Афише», авторы фильма посетили Белгород, Ростов-на-Дону, Обнинск и Северную Осетию, чтобы показать повседневную жизнь звезд Олимпиады и чемпионатов мира. В рамках проекта волейболисты Павел и Сергей Тетюхины, пловцы Сергей и Анастасия Фесиковы, гандболистка Владлена Бобровникова и борец вольного стиля Заурбек Сидаков провели экскурсии по родным местам, где все начиналось и которые по-прежнему остаются большой частью их жизни, с тренировками, семьей и близкими, ежедневными делами.

«Фильм погружает в жизнь тех, кто завоевывал стране медали большого спорта, но предпочел остаться в маленьком городе, вдали от столиц», — говорится в сообщении.

Напомним, конкурс документальных фильмов и телевизионных программ «Новая реальность–2023» проводит Союз журналистов России в партнерстве с Национальной ассоциацией телерадиовещателей.