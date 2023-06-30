Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фильм «Афиши» получил диплом лауреата за лучшую операторскую работу

Проект «Звезды с нашего двора» стал лауреатом конкурса «Новая реальность–2023»

close
100%
Depositphotos

Проект «Афиши» «Звезды с нашего двора» стал лауреатом конкурса документальных фильмов и телевизионных программ «Новая реальность–2023» в номинации «Лучшая операторская работа», сообщает пресс-служба «Афиши».

Церемония награждения состоялась в Железноводске 29 июня. Жюри оценило 406 проектов из 56 регионов России и нескольких зарубежных стран.

«Лауреатом стал Илья Шелогуров и его работа над фильмом «Звезды с нашего двора», продюсером которого выступила Анастасия Семенова. Автор идеи – Трифон Бебутов, директор по контенту «Афиши», главный редактор «Афиши Daily». Фильм рассказывает о спортсменах, которые, несмотря на мировую известность, живут на своей малой родине», — говорится в сообщении.

Как рассказали в «Афише», авторы фильма посетили Белгород, Ростов-на-Дону, Обнинск и Северную Осетию, чтобы показать повседневную жизнь звезд Олимпиады и чемпионатов мира. В рамках проекта волейболисты Павел и Сергей Тетюхины, пловцы Сергей и Анастасия Фесиковы, гандболистка Владлена Бобровникова и борец вольного стиля Заурбек Сидаков провели экскурсии по родным местам, где все начиналось и которые по-прежнему остаются большой частью их жизни, с тренировками, семьей и близкими, ежедневными делами.

«Фильм погружает в жизнь тех, кто завоевывал стране медали большого спорта, но предпочел остаться в маленьком городе, вдали от столиц», — говорится в сообщении.

Напомним, конкурс документальных фильмов и телевизионных программ «Новая реальность–2023» проводит Союз журналистов России в партнерстве с Национальной ассоциацией телерадиовещателей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях