В селе Старое Маврино в Татарстане произошел взрыв на территории нефтегазодобывающего управления. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным информационного ресурса, в ходе работ по очистке резервуара произошел пожар. В результате происшествия погибли два человека. Площадь возгорания уточняется.

20 июня на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовск произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. Ростехнадзор приступил к расследованию причин инцидента.

В пресс-службе предприятия сообщили ТАСС, что взрыв случился из-за проведения монтажных работ, которые проводила сторонняя подрядная организация.

25 июня на Симферопольском шоссе в Подмосковье сгорел большегрузный автомобиль, перевозивший фейерверки. Возгорание произошло около полуночи на 42-м километре автодороги М-2 «Крым» в городском округе Подольск. Движение по трассе было затруднено в сторону области. Пожарные ликвидировали открытое горение в течение получаса.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.