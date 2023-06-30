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Москвичей предупредили о ливнях и грозах в ближайшие часы

Синоптик Позднякова предупредила москвичей о непогоде в пятницу

Ливни, грозы и сильный ветер вновь придут в Москву в ближайшие часы, заявила специалист информационного агентства «Метеновости» Татьяна Позднякова.

Она рассказала, что ливни ожидаются с 11:00 до 12:00, максимальная интенсивность до 18:00. Порывы ветра при грозе, по ее информации, будут достигать 17 метров в секунду. Столбики термометров будут на уровне 19–21 градуса.

«К нам приближается зона сильного дождя с востока. Сейчас она уже в районе Коломны», – цитирует Позднякову «Москва 24».

Ранее синоптик отмечала, что 30 июня в Москве может выпасть почти 25% месячной нормы осадков. Она обратила внимание на то, что месячная норма по дождям, которая в июне составляет 77 миллиметров, уже перевыполнена на 126%.

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