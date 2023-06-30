У жителя Тувы выявили сибирскую язву

В Туве у местного жителя выявили случай заболевания сибирской язвой, информирует официальный портал республики.

«Принято решение о введении с 30 июня и до особого распоряжения на территории города Ак-Довурак и Барун-Хемчикского района ограничительных мероприятий в связи с выявленным и подтвержденным случаем заболевания местного жителя сибирской язвой», — предупредили власти.

В результате на указанных муниципальных территориях запрещены ярмарки «выходного дня» и другие мероприятия, связанные с передвижением и скоплением животных, убой скота и оборот мяса внутри и за пределами карантинной зоны.

24-летнего мужчину, жителя села Бижиктиг-Хая, у которого выявили сибирскую язву, госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу. На месте очага проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия, подчеркивается в сообщении.

В мае случай сибирской язвы был зафиксирован у крупного рогатого скота. Из-за этого в Кызылском районе Тувы был введен карантин.

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