В Кузбассе 85-летнего пенсионера ограбили и похитили у него 200 тыс. рублей

Житель Прокопьевска пострадал от разбойного нападения, организованного его знакомой. Об этом пишет пресс-служба полиции Кемеровской области.

По данным ведомства, 32-летняя женщина хорошо знала пожилого хозяина квартиры. Женщина была в курсе, что 85-летний мужчина хранит дома деньги и ювелирные изделия, а также предполагала, что он может иметь при себе пистолет, поэтому злоумышленница предложила своему 32-летнему знакомому, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, посодействовать ей.

Как было установлено, во входную дверь к пенсионеру сообщники постучали около 01.00, а когда владелец жилья открыл ее, сразу стали избивать мужчину. В результате нападения он потерял сознание, тогда налетчики похитили у него стартовый револьвер, драгоценности и 150 тыс. руб. Общая сумма имущественного ущерба составила более 200 тыс. руб.

Придя в себя, потерпевший обратился за помощью в полицию. Сотрудники МВД вскоре задержали подозреваемых и изъяли у них похищенное. Отмечается, что денежные средства задержанные успели потратить по личному усмотрению. В их отношении было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 162-й статьей УК РФ «Разбой».

Сейчас фигуранты находятся под стражей, в случае обвинительного приговора им может грозить срок до 10 лет лишения свободы.

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