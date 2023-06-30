Во Франции рассказали о задержаниях в ходе беспорядков

Во Франции задержали более 400 человек в ходе беспорядков, связанных с убийством 17-летнего подростка полицейским. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации министерства, в ночь на пятницу, 30 июня, в ходе массовых протестов был задержан 421 человек, большинство из них — подростки от 14 до 18 лет. Во Франции наблюдается «неустойчивое спокойствие».

«Эти ... задержания отражают твердые инструкции, которые министр дал префектам и полиции», — подчеркнули в МВД.

Утром 27 июня в Нантере, пригороде на западе Парижа, полицейский застрелил 17-летнего подростка. После этого в стране начались массовые акции протеста.

Глава правоцентристской партии «Республиканцы» Эрик Сьотти заявил, что власти Франции должны ввести чрезвычайное положение на территории страны на фоне массовых беспорядков в регионе Иль-де-Франс.

Ранее адвокат застрелившего подростка во Франции полицейского заявил о его извинениях перед семьей.