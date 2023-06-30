Осужденный по делу о растлении ребенка российский депутат отказался от адвокатов

Депутат Артем Самсонов из Приморского края, ранее приговоренный по делу о сексуальных действиях с ребенком, в ходе повторного апелляционного рассмотрения заявил о своем решении отказаться от услуг двух местных адвокатов, сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева, пишет РИА Новости.

20 сентября 2022 года Советский районный суд Владивостока приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Однако 27 февраля Приморский краевой суд отменил этот приговор, передав уголовное дело на новое разбирательство в другой состав суда, а Самсонова перевели под домашний арест.

В марте Советский районный суд Владивостока начал рассмотрение дела заново. Прокуратура обжаловала отмену приговора, а 3 мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда и вновь отправил Самсонова под стражу. В настоящее время в краевом суде продолжается повторное апелляционное рассмотрение дела, и в пятницу состоялось очередное заседание.

«Адвокаты Мельник и Касилова не явились, а адвокат из Москвы заболел и также не явился. В ходе судебного заседания Самсонов объявил о своем отказе от услуг Мельника и Касиловой. Из-за этого заседание было перенесено на 7 июля», — сообщила Оленева.

По словам Оленевой, Самсонов не указал причину отказа от адвокатов.

По данным следствия, в период с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, «демонстрировал предмет интимного характера и передавал информацию о его предназначении» 11-летнему сыну своего знакомого.

В КПРФ также заявили, что дело обвиняемого в растлении ребенка приморского депутата Самсонова «шито белыми нитками».

Самсонов отрицает свою вину. Его защита подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием преступного деяния, а также просила Следственный комитет возбудить дело против свидетелей, которые, по ее мнению, клевещут на Самсонова.

Ранее студентка из Москвы запила антидепрессанты энергетиком и попала в больницу в день экзамена.