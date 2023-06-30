Эколог рассказал, опасно ли купаться в Черном море после разрушения Каховской ГЭС

Поступающая в Черное море после подрыва плотины Каховской ГЭС загрязненная вода из Днепра не достигнет краснодарских курортов. Об этом заявил РИА Новости эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков.

«Сразу отмечу, опираясь на существующую схему циркуляции водных масс в Черном море, что нашим краснодарским курортам бояться «Каховского следа» не стоит», — сказал Медведков.

Как считает эколог, экологические проблемы возникнут у побережья Одесской области, Румынии и, возможно, Болгарии. Он отметил, что загрязненные воды, пройдя через населенные пункты и сельскохозяйственные земли, принесли в северо-западную часть Черного моря биогены, то есть вещества, возникшие в результате разложения остатков организмов.

Прибрежные воды у берегов Одесской области, по его словам, уже начинают зеленеть из-за размножения токсичных сине-зеленых водорослей. Доцент уточнил, что они могут вызвать гибель организмов, обитающих в прибрежной части моря, а также выделяют неприятных запах.

Поэтому плавать в загрязненной воде и отдыхать на побережье вряд ли возможно, заключил он.

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