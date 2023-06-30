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Восемь туристов из Краснодарского края, потерявшихся в горах КЧР, обнаружены

МЧС: пропавшие в горах КЧР восемь туристов из Краснодарского края найдены живыми

Группа из восьми туристов, проживающих в Краснодарском крае, которая потерялась во время спуска в поселок Архыз в Карачаево-Черкесии, была найдена спасателями. Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение регионального управления МЧС, им не требуется медицинская помощь.

«Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили группу туристов из Краснодарского края. Они нашлись у Софийских водопадов и были эвакуированы сотрудниками МЧС», — подтвердили в ведомстве.

Группе туристов, состоящей из 20 человек, спасатели оказали всю необходимую помощь. Группа отдыхала в одном из палаточных лагерей в поселке Архыз. Поисковые операции были затруднены из-за проведения в темное время суток и ухудшения погодных условий.

Как ранее сообщалось, незарегистрированная группа туристов из Краснодарского края, состоящая из 20 человек, потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз. Группа разделилась, и первая группа из восьми человек перестала выходить на связь, в то время как вторая группа из 12 человек была обнаружена спасателями. В поисковой операции были задействованы четыре спасателя из Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники.

Также сообщалось, что десятилетняя девочка провела ночь одна в горах и выжила.

Ранее на найденной в Кордове древнеримской амфоре обнаружили стихи античного поэта Вергилия.

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