Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Уличные беспорядки вслед за Францией начались в Бельгии

В Брюсселе во время уличных беспорядков задержали 10 человек

Уличные беспорядки начались в столице Бельгии вечером 29 июня, 10 человек задержаны, передает ТАСС.

В настоящее время в Брюсселе проходит двухдневный саммит глав государств и правительств Евросоюза, посвященный ситуации на Украине и проблемам миграции.

«Молодежь собирается в различных районах столицы и провоцирует полицию, сожжены несколько автомобилей. В городе задержаны 10 человек», — рассказал журналистам представитель полиции Ильзе Ван Де Кейре.

По его словам, в соцсетях ранее начались распространяться призывы выходить на улицы «как во Франции».

Движение транспорта в квартале Аннессенс на западе города, которая является одной из зон компактного проживания выходцев из Северной Африки, было прекращено по распоряжению полиции,

27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против правоохранителей.

Позже в Нантере начались поджоги, недовольные били рекламные стенды и крушили автобусные остановки. Группа людей собралась рядом с домом погибшего и напротив административного здания властей. В ответ на это наряды полиции были направлены в пригород, в том числе отряды специального реагирования.

Ранее сообщалось, что МВД Франции в ночь на 30 июня задействует 40 тыс. полицейских для подавления беспорядков.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях