Уличные беспорядки вслед за Францией начались в Бельгии

Уличные беспорядки начались в столице Бельгии вечером 29 июня, 10 человек задержаны, передает ТАСС.

В настоящее время в Брюсселе проходит двухдневный саммит глав государств и правительств Евросоюза, посвященный ситуации на Украине и проблемам миграции.

«Молодежь собирается в различных районах столицы и провоцирует полицию, сожжены несколько автомобилей. В городе задержаны 10 человек», — рассказал журналистам представитель полиции Ильзе Ван Де Кейре.

По его словам, в соцсетях ранее начались распространяться призывы выходить на улицы «как во Франции».

Движение транспорта в квартале Аннессенс на западе города, которая является одной из зон компактного проживания выходцев из Северной Африки, было прекращено по распоряжению полиции,

27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против правоохранителей.

Позже в Нантере начались поджоги, недовольные били рекламные стенды и крушили автобусные остановки. Группа людей собралась рядом с домом погибшего и напротив административного здания властей. В ответ на это наряды полиции были направлены в пригород, в том числе отряды специального реагирования.

Ранее сообщалось, что МВД Франции в ночь на 30 июня задействует 40 тыс. полицейских для подавления беспорядков.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.