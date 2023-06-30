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В Лиге Цифровой Экономики объяснили, как защититься от навязчивых спам-звонков

Киберэксперт Фомин: избавиться от навязчивых спам-звонков поможет запись разговора

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Избавиться от навязчивых спам-звонков из банков или мошенников, которые представляются их сотрудниками, можно, если заявить оператору, что разговор записывается. Об этом и других способах обезопасить себя от спам-звонков «Газете.Ru» рассказал Виталий Фомин, эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики.

По словам эксперта, люди получают спам-звонки по нескольким причинам. Так, многие самостоятельно подписывают документы, в которых соглашаются на обработку персональных данных третьими лицами. Иногда банки и их партнеры покупают базы контактов в даркнете или даже на открытых ресурсах. Пользователи соцсетей и сервисов для онлайн-продажи товаров часто делятся своими номерами телефонов.

«Встречаются такие ситуации: человек регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя или покупает недвижимость, поэтому оставляет множество данных о себе. Специалист, собирающий эту информацию, может передать ее третьим лицам в надежде на вознаграждение, если человек оформит кредит», — рассказал он.

При поступлении звонка можно смело сказать оператору, что разговор записывается. Для этого в смартфонах есть отдельная кнопка, позволяющая реализовать данный функционал в приложении для вызовов.

«Если ранее человек не соглашался на обработку персональных данных, оператор, скорее всего, завершит звонок и удалит контакт из базы. Федеральный закон о рекламе запрещает компаниям присылать сообщения и звонить без согласия человека», — пояснил IT-эксперт.

Во время звонка также стоит уточнить контактную информацию организации, которую представляет оператор. После этого можно написать письмо на официальную почту компании и потребовать удалить свои персональные данные.

«Другой вариант — отправить обращение на сайте Роскомнадзора. Это ведомство курирует соблюдение требований законодательства в сфере защиты персональных данных. Если звонки не прекращаются, стоит подать обращение на сайте Банка России, который выдает лицензии на осуществление банковских операций. Если спам-агент узнает об этом, ему будет проще удалить пользователя из базы, чтобы избежать проблем с регулятором», — отметил Фомин.

Еще один надежный способ — подключить антиспам, заключил он.

Ранее в WhatsApp появилась защита от спам-звонков.

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