Врач рассказала, какие витамины принимать для получения лучшего загара

Если длительно пребывать на солнце (особенно без специальной защиты), то высок риск обезвоживания, солнечных ожогов, развития рака кожи, глазных заболеваний. О том, как получить красивый загар и при этом обезопасить себя, «Газете.Ru» рассказала Эльвина Бинатова, эндокринолог, диетолог, эксперт компании SOLGAR

По словам эксперта, есть два вида УФ-волн: мягкие и жесткие. Под их воздействием разрушается коллаген. Поэтому перед длительным пребыванием на солнце необходимо кожу подготовить, чтоб избежать пагубного воздействия УФ-излучения на организм.

«Помимо солнцезащитных кремов, есть ряд нутрицевтиков, которые помогают нам в этом. Так, чтобы избежать гиперпигментации кожи, необходимо исключить дефицит фолата, В12, В3. При очень сухой коже необходимо принимать внутрь ПНЖК, витамин А, Е и цинк и достаточное количество воды в день. Но не стоит забывать, что избыток витамина А также приводит к сухости кожи. Плохой тургор кожи говорит о дефиците воды и витамина В2», — заявила она.

Врач рекомендовала употреблять достаточное количество белка в день, так как они выполняют транспортную функцию. Насыщать организм витаминами и минералами на фоне дефицита белка нет смысла.

«Витамин А участвует в процессах обновления репарации кожи и слизистых, в синтезе белков кожи: кератин, коллаген. Предотвращает повреждение кожи под воздействием УФ-излучения. Уменьшает количество бактерий как в протоках, так и на поверхности. Защищает от признаков фотостарения, стимулируя синтез и накопление коллагена в верхнем сосочковом слое и подавляя индукцию УФ-светом экпрессии металлопротеиназы. Антиоксиданты по отдельности не работают. Витамин А необходимо использовать с витамином С, Е, селеном, который также является мощным антиоксидантом. Витамин Е в наибольших концентрациях находится в нижних слоях рогового слоя. Местное использование витамина Е увеличивает гидратацию рогового слоя кожи и защищает от УФ-индуцированного повреждения кожи. Витамин С является одним из главных антиоксидантов. Участвует на трех этапах синтеза коллагена», — пояснила эндокринолог.

Важно не забывать использовать солнцезащитные крема. Феруловая кислота – производное коричной кислоты, используется в кремах с УФ-защитой. Является антиоксидантом, предотвращает фотостарение. Вместе с витамином Е и С создает двойную фотозащиту.

«Вода — это главная незаменимая субстанция для организма. Она необходима для правильного баланса влаги кожи (защита от старения и сухости кожи). Потребность организма в воде всегда меняется: возраст, пол, состояние здоровья, температура воздуха. Вода содержится также во фруктах и овощах (арбуз, груша, листовые салаты, сельдерей, огурец, цветная капуста, брокколи. Также важно использовать для увлажнения кожи крема с мочевой кислотой и гиалуроновй кислотой», — посоветовала врач.

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