Бренд-стратег назвала правила на работе, которые больше всего раздражают сотрудников

Если внутри компании неправильно выстроена коммуникация, то отношения подчиненных и руководителей будут натянутыми. Эксперт по коммуникациям, бренд-стратег, основатель PR бюро AsadovaCOM Гаянэ Асадова рассказала «Газете.Ru», какие правила внутренней коммуникации больше всего раздражают рядовых сотрудников.

По словам эксперта, коммуникации в компании могут быть вертикальными, когда сообщения отправляются от руководителей подчиненным (и обратно). А также горизонтальными, когда передача информации происходит между департаментами, линейными руководителями и сотрудниками.

«Важно, чтобы вертикальная коммуникация была грамотно налажена. В противном случае это приведет к недоверию у сотрудников. Они будут не в курсе, какой стратегии придерживается компания, а новости об изменениях будут узнавать из средств массовой информации, сплетен и домыслов. Такое выстраивание коммуникации не придется работникам по душе», — заявила она.

Также сотрудникам не нравятся неэффективные совещания и встречи по графику без определенной тематики. Важно проводить рабочие собрания эффективно, чтобы решить определенные задачи. По статистике, избыточные коммуникации отнимают более 40 процентов времени, которые можно было бы посвятить рабочему процессу. Многие не успевают в срок выполнить свои профессиональные обязанности, потому что отвлекаются на пятиминутки и встречи ради встреч.

Асадова также подчеркнула, что рядовых сотрудников раздражает чрезмерно деловой стиль переписки с руководством, сложное построение рабочих задач и невозможность передать обратную связь своему начальству.

«Я рекомендую общаться с сотрудниками «человеческим» языком. Кроме того, важно в более простой форме ставить рабочие задачи. Подчиненные должны четко понимать, что от них требуется, чтобы не уточнять информацию по несколько раз. И, конечно, нужно всегда приветствовать и поощрять обратную связь от сотрудников», — сказала Асадова.

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