Россияне рассказали, насколько хотели бы сократить свой рабочий день в жару

Почти половина — 48% — сотрудников российских компаний считают, что при наступлении жары надо уменьшать количество рабочих часов. Об этом говорят итоги опроса в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

17% отметили, что в офисах созданы все условия для комфортного пребывания даже в очень жаркое время – есть кондиционеры, вентиляторы, кулеры с водой. 5% опрошенных сообщили, что работодатель предоставляет не только климатическую технику, но и следит за температурой в офисе, чтобы соблюдать установленные санитарные нормы и не допускать тепловых ударов у работников.

52% из тех, кто считает, что рабочий день в жару надо сократить, предполагают, что это необходимо сделать на два часа. 21% — на три. 14% хотели бы получить дополнительный выходной. Почти 6% хотели бы работать удаленно.

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