Врач объяснила, из-за чего возникает повышенная потливость

Повышенное потоотделение (гипергидроз) не зависит от погодных условий. Это может быть наследственный фактор, а также наличие сопутствующих заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Терентьева, врач-терапевт и руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО.

По словам эксперта, гипергидроз бывает первичный и вторичный. Первичный обычно связан с наследственностью. Его симптомы проявляются в детстве и усиливаются в подростковом возрасте. Вторичный гипергидроз возникает на фоне разных заболеваний или состояний: вирусные или бактериальные инфекции, эндокринные болезни, травмы или заболевания нервной системы, панические атаки, невроз.

«Кроме того, гормональные изменения в организме женщины во время беременности или менопаузы тоже могут сопровождаться повышенной потливостью. У мужчин во время возрастного снижения уровня тестостерона тоже может быть сильная потливость, преимущественно в ночное время», — заявила она.

Гипергидроз редко приводит к каким-либо осложнениям, но доставляет психологический дискомфорт и мешает человеку вести нормальную повседневную жизнь.

«При гипергидрозе повышается риск развития воспалительных заболеваний кожи из-за длительного соприкосновения кожных покровов с потом, что приводит к появлению трещин. Также гипергидроз способствует развитию грибковых заболеваний. Если повышенное потоотделение является симптомом других заболеваний, осложнения могут возникать из-за длительно недиагностируемой болезни и отсутствия лечения», — сообщила врач.

Облегчить жизнь при наличии гипергидроза можно с помощью простых правил: отказаться от тесной обуви, носить одежду из натуральных тканей, избегать сильных стрессов, уменьшить количество острых и копченых продуктов, а также кофе и алкоголя.

«Варианты лечения гипергидроза зависят от причины его возникновения. Если это симптом какого-либо заболевания, нужно лечить непосредственно заболевание.

Обычно для снижения интенсивности гипергидроза применяются косметические антиперспиранты в участках повышенного потоотделения. Эти средства также препятствуют развития бактерий на коже, которые вызывают неприятный запах. Один из вариантов лечения гипергидроза – лазерная терапия. Под воздействием лазера разрушается большая часть клеток потовых желез в подкожно-жировом слое. Этот метод помогает уменьшить количества выделяемого пота. Для лечения тяжелой степени гипергидроза может быть показано хирургическое лечение», — рассказала медик.

Другой эффективный метод терапии гипергидроза – инъекции ботулотоксина. Эффект процедуры ботулинотерапии может сохраняться на протяжение 6-8 или более месяцев.

Одни из недостатков метода: высокая стоимость, необходимость повторять процедуру 2–3 раза в год, в редких случаях возможны болезненные ощущения после инъекций в течение длительного времени, заключила врач.

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