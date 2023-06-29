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Волонтер доехал до фестиваля «Арктика. Лед тронулся» на велосипеде

Волонтер из Перми добирался на фестиваль «Арктика. Лед тронулся» в Мурманск на велосипеде

Волонтер Антон Кайнов из Екатеринбурга добирался на второй всероссийский форум-фестиваль волонтеров «Арктика. Лед тронулся» на велосипеде.

6 мая велосипедист начал свое путешествие из Перми. 9 мая, в День победы, велосипедист заехал в деревню Сива и побывал у местного мемориала, посвященного Великой Отечественной войне. По словам Антона, это одна из самых ухоженных деревень, которую он видел.

Следующей остановкой стали Ярославль и Вологда, затем – небольшой город Вытегра, там путешественнику удалось посетить редкий и интересный музей - настоящую подводную лодку.

В следующей точке пути, городе Медвежьегорске Республики Карелия, Антон осмотрел один из основных опорных районов знаменитой «Линии Маннергейма» — замок Кархумяки. Велосипедисту удалось увидеть Беломорканал и познакомиться с историей его строительства.

В одну из ночей путешественника приютили на подворье Соловецкого монастыря.

Велосипедист добрался до Мурманска 19 июня.

«Проехал примерно 3000 километров. Маршрут удлинился из-за того, что я съезжал в стороны осматривать достопримечательности», — рассказал волонтер.

С 22 по 25 июня в Мурманске проходил второй Всероссийский форум-фестиваль волонтеров «Чистой Арктики» — «Арктика. Лед тронулся». Он проходит в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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