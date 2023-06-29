В Крыму семиклассник подвергся травле из-за поддержки СВО в соцсетях

В Ленинском районе Крыма одноклассники затравили семиклассника, так как он поддерживает проведение специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал Mash на волне.

Семья ученика седьмого класса считает себя патриотической. В социальных сетях школьник поставил статус: »Россия вперед! Zzzа Чебурашим». Недавно его мать заметила, что сын стал возвращаться из школы подавленным. Оказалось, одиннадцатиклассники стали обижать семиклассника из-за статуса. По словам мальчика, они его толкают, обзывают и не дают прохода.

Мать ребенка сообщила о произошедшем в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), однако инспектор не нашел состава преступления. После этого к травле присоединились одноклассники школьника.

Мать уже обращалась к директору школы, в управление образования района и в министерство образования, однако это не дало никаких результатов. Женщина планирует сообщить о произошедшем главе Республики Крым Сергею Аксенову.

Ранее гимнастки обвинили тренеров в травле из-за лишнего веса.