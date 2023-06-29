В Пакистане сбежавший с фермы бык пришел в стейк-хаус, пишет издание UPI. Посетители ресторана были удивлены такому гостю.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в городе Карачи. Бык сбежал с фермы — за ним устроили погоню по центральным улицам. Животное пытались поймать несколько мужчин на мотоциклах, но реализовать задуманное у них так и не получалось.

Бык резко свернул с дороги и забежал через главный вход в открытое заведение. Оказалось, это был стейк-хаус, в котором сидели посетители. Они удивились такому гостю, а животное, видимо, испугавшись, напало на человека, стоявшего рядом. Мужчине удалось вовремя убежать и не быть затоптанным.

Спустя некоторое время на быка удалось накинуть веревку и вывести его на улицу, а затем в безопасное место. В ресторане заявили, что обошлось без пострадавших, а имуществу не был причинен материальный ущерб.

Ранее художник из Германии рассказал, что пишет картины коровьим навозом.