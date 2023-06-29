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Обвиняемому в покушении на Прилепина продлили арест

Суд в Москве продлил до октября арест подозреваемому в покушении на писателя Прилепина

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей уроженцу города Дружковка Донецкой области Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Елена Николаева объявила решение, в котором подразумевается, что суд постановил удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Пермякову, а также продлить ее до 6 октября 2023 года.

До этого следователь в Басманном суде Москвы заявил, что заказчики покушения на писателя Захара Прилепина пока не установлены, как и орудие преступления. 

6 мая 2023 года произошел взрыв в машине, в которой Прилепин ехал с Александром Шубиным в Нижегородской области. Шубин погиб на месте, писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт. Сейчас писатель проходит курс реабилитации.

Ранее Прилепин заявил, что накануне покушения видел своего убийцу.

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