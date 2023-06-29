Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трупы свиней прибило к побережью Сухума

Отдыхающие сняли на видео прибитые к пляжу в районе Сухума туши свиней

Отдыхающие на побережье Сухума сняли на видео, как к пляжу прибило туши мертвых свиней. Видео публикует Telegram-канал «Сочи №1».

На кадрах волна прибила к берегу одну тушу, другая плавала в отдалении.

Как предполагают очевидцы, произошедшее могло быть результатом ЧП на Каховской гидроэлектростанции.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвинили друг друга в разрушении плотины.

Как рассказывал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, из-за разрушения Каховской ГЭС оказался затоплен Нижнеднепровский национальный природный парк и погибли тысячи животных.

Климатолог Максим Довгялло предупредил об угрозе эпидемии из-за катастрофы на Каховской гидроэлектростанции. По его словам, из-за попадания в речной сток и море отходов гибнут животные и рыба.

Ранее в немецкой деревне пропал интернет из-за муравьиной оргии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях