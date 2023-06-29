Трупы свиней прибило к побережью Сухума

Отдыхающие на побережье Сухума сняли на видео, как к пляжу прибило туши мертвых свиней. Видео публикует Telegram-канал «Сочи №1».

На кадрах волна прибила к берегу одну тушу, другая плавала в отдалении.

Как предполагают очевидцы, произошедшее могло быть результатом ЧП на Каховской гидроэлектростанции.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвинили друг друга в разрушении плотины.

Как рассказывал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, из-за разрушения Каховской ГЭС оказался затоплен Нижнеднепровский национальный природный парк и погибли тысячи животных.

Климатолог Максим Довгялло предупредил об угрозе эпидемии из-за катастрофы на Каховской гидроэлектростанции. По его словам, из-за попадания в речной сток и море отходов гибнут животные и рыба.

Ранее в немецкой деревне пропал интернет из-за муравьиной оргии.