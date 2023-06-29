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Туристам рассказали, как правильно выбрать чемодан

В пресс-службе «Авито» рассказали, как правильно выбрать чемодан для путешествия

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Depositphotos

В пресс-службе сервиса «Авито» рассказали РИАМО, как выбрать легкий, вместительный и надежный чемодан для путешествия. В компании напомнили, что чемоданы по материалу изготовления делятся на тканевые и пластиковые. При этом у каждого варианта есть как плюсы, так и минусы.

Пластиковые чемоданы являются прочными и легкими, способными выдержать сильный удар или падение с высоты. Пластик подходит при транспортировке хрупких вещей или техники. Еще одно преимущество — водонепроницаемость.

Что касается тканевых чемоданов, по прочности они уступают пластиковым, однако также являются легкими и могут регулироваться по ширине и вместительности за счет вшитых молний. Кроме того, они чаще всего имеют на корпусе удобные карманы.

В пресс-службе также отметили, что чемодан стоит выбирать под цель поездки. К примеру, для недлительной командировки подойдет компактный, который можно брать с собой в качестве ручной клади.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Шафалинов заявил, что для полноценного отдыха продолжительность отпуска должна быть не менее 21 дня. По его словам, короткие путешествия с медицинской точки зрения — не отдых, а лишь смена обстановки.

До этого кандидат психологических наук Екатерина Булгакова рассказала, как провести путешествие и вернуться к работе действительно отдохнувшими и полными сил.

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