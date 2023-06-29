Суд отклонил жалобу Навального* на отказ предоставить копию медкарты

Владимирский суд отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) на действия администрации колонии, которая отказалась предоставить ему копию медицинской карты, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

В суде заявили, что решение Ковровского городского суда от 9 февраля оставлено без изменения.

Ранее Мосгорсуд решил провести процесс по делу Навального о создании экстремистского сообщества в закрытом режиме.

Дело слушается в исправительной колонии №6 Владимирской области, где в настоящее время отбывает наказание Навальный.

Судья Андрей Суворов, рассматривающий дело, заявил, что причиной такого решения стало получение судом письма, в котором говорилось о возможных провокациях на процессе. Также судья отметил, что в деле есть некий свидетель, для обеспечения безопасности которого процесс надо закрыть. Прокурор поддержал решение суда. Защита Навального выступила против.

Ранее в Мосгорсуд поступило новое дело в отношении Навального, обвиняемого в создании экстремистского сообщества.