Сальдо опроверг сообщение о создании ВСУ плацдарма в районе Антоновского моста

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали плацдарм в районе Антоновского моста. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Никаких плацдармов противник там не создал и никакого наступательного потенциала у него нет», — подчеркнул он.

По его данным, за последние двое суток российские артиллеристы потопили шесть лодок, на которых более 30 украинских военных пытались переправиться и затем высадиться у опор моста на левом берегу. Сальдо сообщил, что минувшей ночью была уничтожена загруженная украинцами лодка, на которой они пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег Днепра.

По информации Сальдо, на правом берегу реки был уничтожен отряд противника, готовившийся к переправе, три артиллерийские позиции, с которых ВСУ вели обстрел левого берега, а также два беспилотника «Фурия», которые корректировали огонь.

Как ранее заявлял военный эксперт Дмитрий Корнев, возле Антоновского моста украинские военные создали плацдарм. Он подчеркнул, что российские войска должны его уничтожить как можно скорее.

О том, что иностранные наемники прибыли с украинскими войсками на остров под Антоновским мостом вблизи города Алешки Херсонской области, также рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным «Рязань-1».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что ряд стран под видом наемников могут отправлять на Украину своих кадровых военных.