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Медведя, бегущего по улицам Томска, заметили местные жители

Жители Томска засняли устроившегося забег на улицах города медведя

В центре Томска был замечен взрослый медведь. Как сообщает РИА Томск, животное обезвредили специальные службы.

По данным источника, инцидент произошел в ночь на 29 июня.

Судя по кадрам, хищник, устроивший забег по проезжей части и тротуарам, был заснят автомобилистами. Как видно на другом видеоролике, зверь также успел искупаться в луже.

Заммэра Томска по безопасности указал, что медведи редко заходят на территорию населенного пункта.

«Сегодня при возникновении чрезвычайной ситуации из-за появления дикого зверя на улицах города все службы сработали оперативно. Медведь представлял опасность для людей, поэтому был быстро обезврежен. Ситуация такая для города редкая. Тем не менее в Томске введены дополнительные меры контроля безопасности», — пояснил чиновник.

Глава областного департамента охотничьего хозяйства в свою очередь уточнил, что животное ликвидировали, загнав в тупик.

«Медведь уже проявлял агрессию. При этом животное крупное, ростом выше человека и в стрессе. Это двухлеток, взрослое животное. Поэтому специалисты объяснили, что никакие транквилизаторы не помогут, у него было слишком много адреналина. По-другому его было не остановить», — подчеркнул он.

Отмечается, что столица региона впервые столкнулась с подобным случаем.

Ранее в столице Колымы медведь напал на четверых человек.

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