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Юноша повредил случайный автомобиль, пытаясь отомстить оскорбившим его незнакомцам

Под Омском молодой человек повредил палкой машину, считая своих обидчиков ее пассажирами

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Depositphotos

Жителя Омской области задержали за порчу чужого имущества из мести. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Инцидент произошел в селе Крестики.

Как рассказала полиции 26-летняя местная жительница, после полуночи она подъехала на машине к своему дому в то время, как из зарослей вышла компания мужчин, один из которых стал приближаться к ней, угрожая расправой. Женщина не смогла рассмотреть никого из них и решила покинуть опасное место задним ходом, но нападавший догнал ее Daewoo Matiz и начал бить палкой по кузову и лобовому стеклу. Сумма материального ущерба, причиненного таким образом автолюбительнице, составила 27 тыс. руб.

В итоге владелица поврежденного автомобиля узнала злоумышленника, которым оказался ее 21-летний знакомый. Полицейские задержали его. Молодой человек рассказал, что вечером распивал спиртное вместе с приятелями, а затем отправился на прогулку. Когда друзья шли по ночной улице, кто-то из пассажиров проезжавшей мимо машины выкрикнул в их сторону оскорбления. Юноша якобы заметил, что люди из этого транспортного средства пересели в другой автомобиль, как ему показалось, принадлежащий пострадавшей.

Однако, как выяснилось, девушка не была причастна к ситуации, описанной подозреваемым. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее под Екатеринбургом мужчина устроил ДТП и разбил две машины из-за ссоры с женой.

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