В Приморье мобилизованного приговорили к 9 годам колонии за неоднократное дезертирство

Фокинский гарнизонный военный суд в Приморье приговорил мобилизованного к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за троекратное оставление воинской части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Тихоокеанского флотского военного суда, где дело будет рассматриваться в апелляционном порядке.

«Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — отмечается в приговоре.

Представитель суда указал, что гражданин РФ три раза с ноября 2022 по март 2023 года оставлял место службы и отправлялся проводить время домой. Первый раз осужденный после отсутствия вернулся сам, затем еще два раза его находили правоохранители.

Суд признал мужчину виновным по нескольким пунктам статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации (самовольное оставление части или места службы).

«Подсудимый свою вину признал, от дачи показаний отказался. В апелляционной порядке уголовное дело будет рассматриваться 20 июля 2023 года. На данный момент приговор не вступил в законную силу», — сообщили агентству в суде.

Ранее двух мобилизованных признали виновными в применении насилия в отношении командиров в Ульяновске. Суд назначил Малясову 6 лет лишения свободы, а Федорову — 5,5 лет, они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.