Обнаружены возможные останки погибших на батискафе «Титан»

Береговая охрана США заявила, что обнаружила предположительные останки погибших на батискафе «Титан». По данным службы, обломки подводного аппарата, который взорвался во время рейса к «Титанику» на прошлой неделе, содержат «предположительно человеческие останки».

Спасенные части корабля «Титан» были выгружены с канадского корабля Horizon Arctic на пирсе канадской береговой охраны в Сент-Джонс, Ньюфаундленд, 28 июня утром.

Береговая охрана США заявила позже в этот же день, что получила обломки и улики, в том числе «предполагаемые человеческие останки».

В результате трагедии погибли пять человек.

Доказательства будут доставлены в порт в США для «дальнейшего анализа» Морским советом по расследованию, сообщила Береговая охрана.

Председатель Морского следственного совета капитан Джейсон Нойбауэр добавил: «Предстоит проделать значительный объем работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофической гибели «Титана», и помочь предотвратить повторение подобной трагедии».

Морской совет по расследованию связался с семьями тех, кто находился на борту Титана, сообщил ABC News источник, знакомый с ситуацией.

Ранее западные СМИ публиковали кадры подъема обломков батискафа «Титан», который разрушился при погружении к лайнеру «Титаник».

Сообщалось, что люди на борту батискафа скорее всего погибли быстро и безболезненно. Как отметила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти, разрушение корпуса подводного аппарата произошло «невероятно быстро», всего за долю миллисекунды.

Связь с батискафом «Титан» пропала 18 июня, через 1 час 45 минут после погружения к обломкам «Титаника». 19 июня началась ​​поисково-спасательная операция. Запасы воздуха на батискафе были рассчитаны на 96 часов — до 22 июня. Обломки батискафа нашли в районе поисков 22 июня.

Ранее на найденной в Кордове древнеримской амфоре обнаружили стихи античного поэта Вергилия.