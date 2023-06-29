Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РПЦ дала отрицательный отзыв на законопроект об эвтаназии бездомных собак

В РПЦ раскритиковали законопроект об усыплении бродячих собак

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Русской православной церкви (РПЦ) негативно оценили законопроект, предоставляющий российским регионам право самостоятельно определять порядок обращения с бродячими животными, известный как проект об эвтаназии бездомных собак. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, сейчас этот документ готовится ко второму чтению в Государственной думе, однако его принятие в первом чтении произвело бурный общественный и парламентский ажиотаж.

«Проект <...> в предложенной редакции не может быть поддержан», — заявил глава церковного управления по работе с общественными организациями протоиерей Димитрий Рощин.

Он отметил, что РПЦ «имеет особое попечение о проповеди добросовестного отношения человека к творению Божию — окружающему миру».

В январе депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что сказанные им слова о необходимости отстреливать «бродячих» собак и «ставить к стенке» защитников бездомных животных были произнесены в эмоциональном порыве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях