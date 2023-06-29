РПЦ дала отрицательный отзыв на законопроект об эвтаназии бездомных собак

В Русской православной церкви (РПЦ) негативно оценили законопроект, предоставляющий российским регионам право самостоятельно определять порядок обращения с бродячими животными, известный как проект об эвтаназии бездомных собак. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, сейчас этот документ готовится ко второму чтению в Государственной думе, однако его принятие в первом чтении произвело бурный общественный и парламентский ажиотаж.

«Проект <...> в предложенной редакции не может быть поддержан», — заявил глава церковного управления по работе с общественными организациями протоиерей Димитрий Рощин.

Он отметил, что РПЦ «имеет особое попечение о проповеди добросовестного отношения человека к творению Божию — окружающему миру».

В январе депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что сказанные им слова о необходимости отстреливать «бродячих» собак и «ставить к стенке» защитников бездомных животных были произнесены в эмоциональном порыве.