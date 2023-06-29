Каждый пятый родитель считает важным поступление своего ребенка на бюджет в вуз

Большинство российских родителей помогают своему ребенку подготовиться к ЕГЭ и выделяют на это деньги, надеясь, что такие инвестиции окупятся при поступлении детей в институт, университет или академию. Это показало исследование «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, 41% россиян ежемесячно тратит на эти цели до 10 000 рублей. Почти каждый пятый (19%) – от 10 000 до 20 000 рублей, а еще 16% оценивают расходы более чем в 20 000 рублей в месяц. При этом 19% считают, что их дети не нуждаются в дополнительных занятиях, а 5% просто не готовы тратить деньги на репетиторов.

Большинство родителей волнует факт поступления их детей в вуз. Каждый третий (33%) готов рассматривать любой вариант обучения ребенка, лишь бы он был зачислен. Каждый пятый родитель (20%) хотел бы видеть своих детей в вузе и на специализации, о которых мечтает или к которой у ребенка есть склонности. Каждый пятый родитель (20%) отмечает, что им важно поступление ребенка именно на бюджет. Четверть опрошенных (27%) априори не рассчитывают, что их дети смогут учиться на бюджетных местах.

Учитывая, что высшее образование можно получить в том числе и на платной основе, родители часто стараются откладывать деньги на образование детей заранее. Большинству (60%) удается копить на оплату вуза: 36% откладывают время от времени, а 24% – регулярно. Около 40% не задумываются о накоплениях на высшее образование ребенка.

Страховщики также решили узнать – если бы у родителей была гипотетическая возможность застраховать детей от провала единого государственного экзамена, воспользовались бы они этой возможностью или нет. Как оказалось, большинство опрошенных родителей (59%) хотели бы это сделать. В качестве компенсации они хотели бы получить деньги на оплату учебы (39%) или вернуть средства, потраченные на репетиторов (20%).

Ранее выпускникам объяснили, что делать в случае провала на ЕГЭ.