Половина российских отцов положительно относится к возможности уйти в декрет вместо жены

49% российских мужчин, имеющих детей, ответили, что потенциально готовы уйти в отцовский «декрет» при появлении еще одного ребенка, говорится в исследовании Ромир, проведенном совместно с Fix Price. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Согласно исследованию, россияне в основном позитивно оценивают практику отцовских декретов. При этом 48% опрошенных относятся положительно к тому, что в декрет могут уходить и женщины, и мужчины, а еще 47% воспринимают идею нейтрально.

Гипотетическую возможность ухода в декрет рассматривает для себя 49% опрошенных мужчин. С интересом к идее отнеслось большинство отцов в Сибирском федеральном округе и в Санкт-Петербурге (по 57%). Реже всего думают об уходе в декрет отцы на Урале. Только 46% опрошенных рассматривают для себя такой вариант.

«Популярность идеи «декретных» отпусков для отцов коррелирует с уровнем образования и величиной дохода семьи. Мужчины с высшим образованием охотнее (55%) обдумывают возможность уйти в отпуск по уходу за ребенком, чем респонденты со средним и неполным средним образованием», – рассказала руководитель HR-отдела центрального офиса сети Fix Price Валерия Сумина.

Вторая половина респондентов-мужчин (51%) именно для себя возможность ухода в отпуск по уходу за ребенком не рассматривает. Основная причина такого ответа – экономическая целесообразность – так ответило 65% респондентов, которые не рассматривают для себя идею ухода в декрет. Причина этому в том, что в среднем в России женщины зарабатывают на треть меньше мужчин. В итоге уход женщин в отпуск оказывается для семей более выгодным.

Вторая по популярности причина – неуверенность отцов в своих силах ухаживать за ребенком (32%). Чуть меньше – 29% опрошенных, считают, что «уход за ребенком – женское дело». И, наконец, всего 10% респондентов-мужчин указали, что не рассматривают возможность уйти в отпуск для ухода, потому что заниматься этим хочет их супруга. В этом вопросе можно было выбирать несколько ответов.

«Мы видим по своей статистике, что количество отцов в отпуске по уходу за ребенком со временем растет – мужчины все охотнее и чаще берут на себя функцию воспитания. Однако папы по-прежнему уходят в декрет в 13 раз реже мам», – сообщила Валерия Сумина.

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