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Врач назвала продукты, которые помогут снизить холестерин в крови

Диетолог Гридина рекомендовала есть овощи, чтобы снизить холестерин

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Несмотря на то, что продуктов, которые способны снижать холестерин, не существует, регулировать его в крови с помощью питания возможно. Этого можно достичь за счет снижения потребления жирной пищи, которая и провоцирует повышение холестерина. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

«Чтобы добиться снижения холестерина, в первую очередь следует повысить употребление любых овощей. И лучше отдавать предпочтение тем, которые содержат меньше углеводов», – констатировала врач.

Также, по ее словам, в рацион необходимо ввести рыбу, орехи, использовать растительные масла вместо животного жира.

«Тем самым можно помочь стабилизировать и повысить липопротеины высокой плотности и понизить липопротеины низкой плотности», – сообщила Наталия Гридина.

Диетолог также рекомендовала отказаться от жирной пищи, жареного, копченостей, сладкого. Все эти продукты способны вызвать рост холестерина в крови. Лучше отдать предпочтение более здоровому и сбалансированному питанию, богатому овощами, нежирным мясом, крупами.

Ранее гастроэнтеролог объяснила, чем опасно неправильное хранение молочных продуктов.

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