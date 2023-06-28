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Глава Алтайского края рассказал Дмитрию Патрушеву об успехах сельского хозяйства региона

Аграрии Алтайского края заручились поддержкой главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева

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Минсельхоз России

Алтайский край — один из ключевых аграрных регионов Сибири, субъект демонстрирует высокие производственные показатели по всем основным направлениям АПК. К таким выводам по итогам встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко пришел глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Об этом сообщается в Теlegram-канале ведомтва.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что в 2022 году регион увеличил сельхозпроизводство почти на 4%. Выросло производство молока, скота и птицы, растительного масла, мясной и другой продукции.

«Рентабельность сельхозорганизаций в крае выше среднероссийской», — отметил Дмитрий Патрушев.

Кроме того, глава ведомства добавил, что в этом году в регионе увеличены площади под ключевую для края культуру — гречиху.

«Оказываем агропрому всестороннюю поддержку. В прошлом году это 2,8 млрд рублей, а в текущем — на том же уровне», — заверил министр.

Патрушев также уточнил, что на комплексное развитие сельских территорий регион в 2023 году получил 350 млн рублей. По его словам, средства пойдут на строительство жилья и дорог, реконструкцию водопроводных сетей, благоустройство и многое другое.

Напомним, 28 июня министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев прибыл в Алтайский край на «День сибирского поля» — крупный агропромышленный форум, который является одним из самых масштабных мероприятий в области сельского хозяйства в России.

Ранее сообщалось , что в Минсельхозе предложили запретить вывоз риса из России до конца этого года.

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