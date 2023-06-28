В России ввели штрафы за плевки

Ярославская область стала первым регионом в России, где ввели штрафы за плевки в общественном месте. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, передает РИА Новости.

В среду, 28 июня, чиновник провел в Ярославле встречу с кинорежиссером Никитой Михалковым, который привез свой спектакль «12», и обсудил с ним культурную жизнь региона. На встрече с журналистами Евраев рассказал постановщику, что региональное правительство поддерживает культуру «различными способами».

Губернатор обратил внимание, что в регионе приняли новый Кодекс об административных правонарушениях.

«Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки… Мы первые в стране», — заявил Евраев.

Он отметил, что всего в двух государствах в мире, кроме России, есть такая административная ответственность — это Казахстан и Сингапур.

Сам Михалков согласился с тем, что это правильная мера.

В правительстве области рассказали агентству, что сумма штрафа за плевок в общественном месте составляет 1,5 тыс. рублей и 3 тыс. рублей в случае повторного нарушения.

Ранее американец получил большой тюремный срок за плевок в полицейских.