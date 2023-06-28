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На Украине экс-главе Николаевской окружной прокуратуры дали пожизненный срок

Экс-глава Николаевской окружной прокуратуры получил пожизненный срок по статье о госизмене

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Телеграм-канал УНИАН

Бывший глава Николаевской окружной прокуратуры признан виновным в госизмене из-за сотрудничества с Россией и приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает офис генпрокурора Украины в Telegram-канале.

«Экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры приговорен к пожизненному лишению свободы за госизмену», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что прокуроры доказали в суде, что в начале марта 2022 года бывший руководитель окружной прокуратуры «по собственной инициативе способствовал государству-агрессору».

По данным ведомства, он предоставлял российским представителям имеющуюся у него информацию военного и оперативно-служебного характера о ситуации в Николаеве и области.

Фамилия подсудимого не уточняется, но по данным Telegram-канала УНИАН, речь идет о Геннадии Германе. Также сообщается, что он свою вину не признал, а лишь передавал блогеру информацию «с целью объективного освещения ситуации, которая происходит в Украине». По данным следствия, этим «блогером» был боевик Игорь Безлер.

Также издание пишет, что после оглашения приговора клетку-аквариум с подсудимым забросали яйцами.

До этого офис генпрокурора Украины направил в суд обвинительный акт против сотрудника СБУ за агитацию военных переходить на сторону России.

В апреле Генпрокуратура Украины заявила, что в стране заочно будут судить 10 российских судей.

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