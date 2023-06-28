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Мать блогера Лютого сделала неожиданное заявление о сыне

«КП»: мать блогера Лютого назвала сына народным героем

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yarilo_drug/VK

Мать петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого, подозреваемого в истязании ребенка, назвала сына народным героем. Ее слова приводит kp.ru. Также она выразила солидарность с ним в том, что ответственность за гибель младенца лежит на его гражданской жене.

«Он в тюрьме и новостей от него пока никаких. За ребенком 90% времени следила мать малыша. Максим — настоящий мужчина, который полностью выполнял свою мужскую функцию — обеспечивал мать ребенка всем необходимым, построил дом, посадил сад и многое другое. Максим — народный герой», — отметила мать Лютого.

Напомним, что Лютого арестовали на 2 месяца по подозрению в истязании младенца. Месячный сын пары умер от дистрофии и пневмонии. Его супругу Оксану также задержали в Сочи. Ей предъявили обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности младенцу».

Сообщалось, что во время допроса блогер-сыроед заявил, что в произошедшем виновна лишь его гражданская жена. Однако следователи уверены, что Лютый самостоятельно занимался обливанием младенца ледяной водой, а также как минимум трижды забирал грудничка у матери, не позволяя ей его кормить.

Ранее стало известно, что жена блогера во время беременности тайком ходила к соседям, чтобы поесть.

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