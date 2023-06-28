Инопланетянам запретили похищать озеро в Нижегородской области

В городе Бор Нижегородской области местные жители установили табличку, запрещающую инопланетянам похищать Мухинское озеро. Об этом сообщила группа «Твой Бор — Город Бор» в социальной сети «ВКонтакте».

Местные жители утверждают, что озеро дорого им обошлось. Как сообщил портал «Открытый Нижний», в 2019 году власти обустроили прибрежную территорию за 15 млн рублей. Подрядчик неоднократно срывал сроки сдачи объекта, а вскоре после завершения работ из озера исчезла вся вода.

Исследователь аномальных явлений предположил, что к инциденту причастны инопланетяне. Якобы они использовали воду для охлаждения реакторов звездолетов.

Летом 2022 года местные жители увидели на берегу озера необычный предмет, который назвали яйцом динозавра. Специалисты установили, что объект не имеет ничего общего с инопланетянами. Это вздувшаяся гидроизоляция, которая была уложена на дно водоема. Тем не менее местные жители решили перестраховаться и установить запрещающую табличку.

Ранее певица Лель заявила, что инопланетяне уже несколько раз спасли человечество от ядерной войны.