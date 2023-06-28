«Голод и частые перекусы»: диетолог назвала самые главные ошибки худеющих

Люди, мечтающее похудеть, зачастую совершают одинаковые ошибки. О самых частых из них Life рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.

Так, прежде всего ошибкой будет намеренно голодать, поскольку наш организм может быстро адаптироваться к такому чувству и начать экономить энергию. Это значит, что, когда вы вернетесь к обычному рациону, организм будет не так активно тратить калории, предупредила эксперт.

«Поэтому не ограничивайте свой рацион более чем на 25% от положенной калорийности с учетом возраста, пола и образа жизни. И пропускать приемы пищи нельзя, это не ускоряет похудение», — уточнила Мансурова.

Помимо этого, нельзя создавать дефицит белка и жиров в рационе. Первый способен снизить аппетит и замедлить набор веса, жиры же необходимы для здоровья кожи, суставов, хорошего зрения, памяти и настроения. К ошибке диетолог отнесла и частые перекусы.

«Запомните: как только вы перекусили, у вас в организме остановился процесс расщепления жира! Если вдруг захотелось перекусить, то отличные перекусы — творог низкой жирности, кефир, орехи и свежие овощи. А вот фрукты и сухофрукты не стоит есть слишком часто между приемами пищи, так как из-за своей сладости они быстро вызовут голод», — уточнила эксперт.

Также диетолог посоветовала пить больше воды, можно включить в свой рацион зеленый чай, делать напитки из пряностей: имбиря, корицы, гвоздики.

Диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев до этого рекомендовал есть суп тем, кто пытается похудеть.

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