Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Голод и частые перекусы»: диетолог назвала самые главные ошибки худеющих

Диетолог Мансурова: голод не поможет похудеть и приведет только к еще большему набору веса

close
100%
Freepik.com

Люди, мечтающее похудеть, зачастую совершают одинаковые ошибки. О самых частых из них Life рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.

Так, прежде всего ошибкой будет намеренно голодать, поскольку наш организм может быстро адаптироваться к такому чувству и начать экономить энергию. Это значит, что, когда вы вернетесь к обычному рациону, организм будет не так активно тратить калории, предупредила эксперт.

«Поэтому не ограничивайте свой рацион более чем на 25% от положенной калорийности с учетом возраста, пола и образа жизни. И пропускать приемы пищи нельзя, это не ускоряет похудение», — уточнила Мансурова.

Помимо этого, нельзя создавать дефицит белка и жиров в рационе. Первый способен снизить аппетит и замедлить набор веса, жиры же необходимы для здоровья кожи, суставов, хорошего зрения, памяти и настроения. К ошибке диетолог отнесла и частые перекусы.

«Запомните: как только вы перекусили, у вас в организме остановился процесс расщепления жира! Если вдруг захотелось перекусить, то отличные перекусы — творог низкой жирности, кефир, орехи и свежие овощи. А вот фрукты и сухофрукты не стоит есть слишком часто между приемами пищи, так как из-за своей сладости они быстро вызовут голод», — уточнила эксперт.

Также диетолог посоветовала пить больше воды, можно включить в свой рацион зеленый чай, делать напитки из пряностей: имбиря, корицы, гвоздики.

Диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев до этого рекомендовал есть суп тем, кто пытается похудеть.

Ранее диетолог назвала опасные последствия немытых ягод, съеденных в магазинах и с грядок.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях