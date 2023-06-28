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Роскомнадзор потребовал у РБК удалить статью о грибах и Илоне Маске

Роскомнадзор потребовал у РБК удалить статью про Илона Маска, Сергея Брина и грибы

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Роскомнадзор вынес РБК предупреждение в связи с публикацией статьи, основанной на материале The Wall Street Journal о потреблении психоделических веществ в Кремниевой долине. Об этом говорится на сайте медиа.

В частности, в статье упоминались сооснователь Google Сергей Брин и владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск.

Отмечается, что Роскомнадзор обнаружил в статье информацию, направленную на оправдание употребления наркотических веществ.

В мае Илон Маск высказался о центре Сан-Франциско, сетуя на упадок «когда-то прекрасного и процветающего» района, и назвал происходящее «катастрофой» из-за нехватки «прогрессивных умов». Миллиардер также указал на огромное количество бездомных в городе и кризис с наркотиками. При этом Сан-Франциско все еще является крупным технологическим центром, рядом с ним расположены штаб-квартиры таких компаний, как Google, Twitter, Apple, а также Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее Илон Маск отказался от идеи сразиться с основателем Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом по правилам джиу-джитсу и предложил сразиться по правилам MMA.

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