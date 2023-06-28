Обвиняемого в избиении баскетболиста Шведа выпустили из СИЗО

Суд изменил меру пресечения Глебу Писареву, которого обвиняют в жестоком избиении баскетболиста Алексея Шведа. Из СИЗО он переведен под домашний арест. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Подозреваемому запретили пользоваться интернетом и общаться с другими фигурантами уголовного дела.

Сейчас в СИЗО находится только один обвиняемый — Юсуф. Нападавшие утверждают, что именно он сильнее всего избил спортсмена.

1 мая 2023 года Швед вместе с женой и друзьями отдыхал в одном из ресторанов в центре Москвы. На выходе из заведения у баскетболиста и компании возник конфликт. На улице он подвергся нападению нескольких человек: от удара он упал, у него из уха пошла кровь.

В результате нападения Швед был доставлен в больницу медицинской бригадой. Отмечалось, что Алексей Швед находился после избиения 20 минут без сознания. Он уже вернулся домой после лечения в больнице.

Обвинение в избиении предъявили Юсуфу, 21-летнему Князю Амирсланову, его 17-летнему брату Рамзину и 19-летнему Глебу Писареву. Они были отправлены под стражу на два месяца. Братьев Амирслановых вскоре отпустили под подписку о невыезде. После этого младший обвиняемый Рамзин вылетел из Москвы в Баку, Азербайджан.

Ранее баскетболист ЦСКА Швед рассказал, продолжит ли карьеру после нападения.