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Фонд «Моя история» профинансирует раскопки на территории Древнего Херсонеса

Историк Иван Есин: раскопки в Дневнем Херсонесе нужны для сохранения наследия

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Телеграм-канал «Есин, на связи»

Фонд «Моя история» продолжает финансировать археологические раскопки на территории Древнего Херсонеса. Об этом в своем Теlegram-канале сообщил член Общественной палаты РФ, директор парка «Россия — моя история» Иван Есин.

«С одной стороны, это необходимо для сохранения наследия, которым необычайно богата корсуньская земля. С другой стороны, важно для подготовки и наполнения будущих музеев на территории строящегося историко-археологического комплекса», — пояснил Иван Есин.

Самой яркой находкой этого полевого сезона директор парка «Россия — моя история» назвал комплекс сооружений римского времени, который, по его словам, станет частью будущей экспозиции.

«В верхней части этого сооружения «экседре» (беседка), которая скорее всего использовалась для религиозных целей, были найдены по кругу внешней стороны 7 хорошо сохранившихся скамеек — каменных плит из известняка, которые опирались на пары грифоньих ножек. В первом приближении они напоминают столики для сидения, где под навесом можно было отдохнуть после совершения обряда», — поделился автор поста.

Также в числе находок Есин отметил керамику, украшения и элементы декора одежды и домашнюю утварь. Эксперт пояснил, что все находки оцифровываются и заносятся в специальную базу для последующей научной и инвентарной обработки.

Напомним, в 2021 году президент Союза музеев России Михаил Пиотровский назвал экспедицию в пригороде Херсонеса центральным археологическим событием в России.

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