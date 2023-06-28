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Трасса М-12 Москва — Казань готова на 70%

Вице-премьер России Хуснуллин сообщил о готовности на 70% трассы М-12 Москва — Казань

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Правительство России сообщило по итогам заседания наблюдательного совета ГК «Автодор», которое провел вице-премьер страны Марат Хуснуллин, что
трасса М-12 Мoсква — Казань готова на 70%. Об этом говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что в России в 2023 году откроют несколько дорожных объектов.

«Самым знаковым станет запуск движения на двух участках федеральной трассы М-12, готoвность которой сoставляет бoлее 70%», — сказано в сообщении.

Как указали в правительстве, в сентябре планируется открыть движение по трассе до Арзамаса, а до Казани — в декабре.

Ранее сообщалось, что госкомпания «Автодор» в июле 2023 года рассмотрит вопрос об увеличении тарифов на проезд по платным дорогам.

Согласно утвержденным правительством России тарифам за проезд автомобилей по платным федеральным дорогам, для владельцев легкового транспорта расценки могут быть увеличены с 3 руб. до 5–8 руб. за 1 км пути.

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