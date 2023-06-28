В «Единой России» рассказали о вкладе волонтеров в медицинскую миссию партии

С начала СВО в рамках медицинской миссии «Единой России» медикам Донбасса, Херсонской и Запорожской областей помогали более 2 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что с июня 2022 года ежедневно волонтеры «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» оказывают помощь пациентам и врачам больницы интенсивного лечения Мариуполя, больницы им. Калинина в Донецке, военного госпиталя в Луганске, а также жителям Херсонской области в пунктах временного размещения.

По словам председателя МГЕР Антона Демидова, они делают перевязки, ассистируют во время проведения операций, ухаживают за больными, оформляют пациентов, поступивших в больницы и госпитали, помогают в рентген-кабинетах, выгружают и распределяют гуманитарную помощь, при необходимости выезжают с бригадами скорой, а также помогают эвакуировать раненых.

«Наши волонтеры имеют и опыт работы в экстремальных условиях. Они помогали в госпитале в Лисичанске, который находится вблизи линии боевого соприкосновения», — сказал он.

По словам депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Хубезова, подготовить волонтеров к работе в медучреждениях новых регионов помогают специально организованные «Единой Россией» курсы.

«По линии Минздрава обучаем врачей, медсестер, студентов медицинских вузов и колледжей современным правилам оказания первой помощи. Опыт военной медицины показал, что от человека, который первым приходит на помощь к бойцу, зависит не только его жизнь, но и судьба его семьи. Все армейские достижения по оказанию первой помощи нужно изучать и перенимать гражданским ведомствам», — отметил он.

Отмечается, что Хубезов координировал работу медиков-волонтеров на Донбассе с первых дней СВО. Его опыт работы в зоне спецоперации стал основой для разработки законодательства о первой помощи.

«По линии «Единой России» вместе с коллегами из партийного проекта «Здоровое будущее» планируем внести новое положение народной программы - обучение современным и эффективным правилам оказания первой помощи всех жителей страны», — добавил он.

Отвечать за создание единых программ обучения, подготовку инструкторов, обновление теоретических знаний, внедрение современных практических умений будет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России