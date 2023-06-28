Организаторы премии «Гордость нации-2023» объявили о старте приема заявок на конкурс

За три года существования премии «Гордость нации» были отобраны и награждены 88 лауреатов. Об этом на пресс-конференции, посвященной старту четвертой премии, заявил председатель «Ассамблеи народов России», руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

«Это люди, которые вкладывают свою энергию и сердце в очень большое дело, берегут и передают новому поколению наши сокровенные знания, помогают еще лучше ощутить неразрывное единство и богатство народов России. Духовные и нравственные силы наших народов основаны на традициях, уважении к своим корням, к старшим, истории и культуре, свободе вероисповедания и многообразию этносов», — приводит его слова пресс-служба ассамблеи.

Отмечается, что премия вручается за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Принять участие в премии могут представители общественных объединений и некоммерческих организаций, реализующие проекты в сфере государственной национальной политики, волонтеры и участники добровольческих движений, преподаватели и авторы проектов по сохранению и развитию родных языков, журналисты, блогеры, мастера народного творчества и организаторы этнобизнеса.

Премия присуждается в семи номинациях - в каждой из которых определяются 3 лауреата. Экспертный совет премии в этом году включил в конкурс новую номинацию: «Поколение Ум» - за вклад молодого поколения в развитие России. Кроме того, оргкомитет премии вправе учредить специальные номинации.

Заявки на соискание премии будут приниматься с 1 июля и по 10 сентября, рассказала член совета «Ассамблеи народов России» Светлана Смирнова. По ее словам, в этом году планируется подключить экспертов и руководителей реготделений ассамблеи по федеральным округам, чтобы они провели предварительный отбор. Она отметила, что далее уже экспертные комиссии по номинациям рассмотрят отобранные заявки участников и представят конкурсной комиссии.

«В 2023 году, с учетом хода специальной военной операции, было принято решение посвятить специальную номинацию защитникам Отечества, она так и будет называться «Защитники Отечества», — сказала Смирнова.