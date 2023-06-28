Фестиваль «Усадьбы Москвы» начнется 1 июля в столице

Летний фестиваль «Усадьбы Москвы» впервые начинается в столице 1 июля, сообщается на сайте мэра Москвы. Он будет проводиться по выходным дням вплоть до 30 сентября, уточнила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, фестиваль объединит многие объекты культурного наследия города — музей-заповедник «Царицыно», Петровский путевой дворец, усадьбы Остафьево, Свиблово, Воронцово и другие. Она отметила, что каждый из архитектурно-парковых ансамблей представит свою программу литературных чтений, лекций, иммерсивных спектаклей и мастер-классов.

«Фестиваль пройдет на 15 исторических площадках. Откроется он уже в ближайшие выходные в усадьбах Кусково и Измайлово. В течение трех месяцев москвичей и туристов ждет больше 270 мероприятий. Это экскурсии, встречи с писателями, концерты, творческие занятия и театральные постановки», — заявила Сергунина.

Предполагается, что фестиваль познакомит жителей и гостей столицы с московскими усадьбами. Так, в субботу, 1 июля, в усадьбе Кусково расскажут о формировании ансамбля, покажут иммерсивный спектакль «Закулисье усадебного театра» и организуют тематический пикник «Традиции пикников: от царской России до наших дней». В воскресенье, 2 июля, в усадьбе Измайлово посетителям прочитают лекцию об истории места, проведут мастер-класс по изготовлению украшений и покажут интерактивный спектакль молодых артистов о жителях Москвы XVIII века.

В усадьбе Влахернское-Кузьминки 9 июля состоится лекция о классицизме в архитектуре. Затем состоится экскурсия-аудиоспектакль «Воспоминания об усадьбе». Гостям также расскажут, какие блюда подавали к столу в домах известных русских писателей. Завершит день турнир по петанку.

В музее-заповеднике «Царицыно» 15 июля для детей и взрослых организуют обзорную экскурсию, открытый урок «Старые правила делового общения: как писали письма в XIX веке» и иммерсивные представления «Русская готика Баженова».

Гостям музея-заповедника «Коломенское» 16 июля предложат прогуляться по фруктовым садам, где растут разные сорта яблок, такие как антоновка, грушовка, папировка. Также под открытым небом проведут литературные чтения — прозвучат отрывки из «Повестей Белкина» Александра Пушкина.

Ранее сообщалось, что в Москве 28 июня после двухлетнего капитального ремонта откроется Центральная молодежная библиотека № 122 имени А.С. Грина.