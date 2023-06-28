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Синоптики рассказали, каким будет июль в Центральной России

Синоптик Тишковец рассказал, что июль в Центральной России будет жарким и засушливым

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что июль в Центральной России будет жарким и засушливым. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, в конце июня в Центральной России ожидается большое количество осадков, но тем не менее недобор по количеству осадков первого летнего месяца может достигать 40% от положенного лимита.

«Во втором месяце лета в средних широтах Русской равнины едва ли выпадет половина дождей от средних параметров метеостатистики. Если посмотреть климатическую историю, таким засушливым июль в среднем бывает не чаще одного раза в восемь лет», — добавил синоптик.

Тишковец уточнил, что температура будет в среднем на два градуса выше, чем показывают многолетние наблюдения. Сейчас для Центральной России нормой являются +10... +15°С и +22... +27°С днем.

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