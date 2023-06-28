Мощный ураган убил скот в Забайкалье. По информации Telegram-канала Babr Mash, сильный ветер обрушил на коров и кур крыши загонов.

Стихия разгулялась ночью. С сельских районах регион поломаны теплицы, снесены кровли с домов, повалены деревья и опоры. Ветер порвал провода, оставив почти весь Нерчинский район без света и связи. Также погибли сельхозживотные, они оказались под завалами разрушенного хлева.

28 июня уже начались восстановительные работы. Подсчитывается причиненный стихией ущерб.

В мае сообщалось, что в Казахстане сорванная ветром крыша упала на школьного педагога.