Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мощный ураган убил скот в Забайкалье

В результате урагана в Забайкалье погиб скот

close
100%
«Babr Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Babr Mash»

Мощный ураган убил скот в Забайкалье. По информации Telegram-канала Babr Mash, сильный ветер обрушил на коров и кур крыши загонов.

Стихия разгулялась ночью. С сельских районах регион поломаны теплицы, снесены кровли с домов, повалены деревья и опоры. Ветер порвал провода, оставив почти весь Нерчинский район без света и связи. Также погибли сельхозживотные, они оказались под завалами разрушенного хлева.

28 июня уже начались восстановительные работы. Подсчитывается причиненный стихией ущерб.

В мае сообщалось, что в Казахстане сорванная ветром крыша упала на школьного педагога.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях