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В России дефицит врачей решат за счет ординаторов

«Известия»: студенты-ординаторы смогут работать на должности врачей-стажеров

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Министерство здравоохранения предложило допустить студентов-ординаторов к работе на должностях врачей-стажеров, что может частично решить кадровые проблемы в сфере медицины. Порядок допуска ординаторов к медицинской деятельности уже подготовлен, однако в сообществе «Аккредитация врачей» высказываются опасения по поводу контроля за работой ординаторов, которые еще не до конца определены. Об этом пишет газета «Известия».

По данным Минздрава, на 2022 год в России недоставало более 26 тыс. врачей и более 58 тыс. специалистов со средним медицинским образованием. Для повышения кадрового потенциала врачебных кадров предлагается привлечь ординаторов к работе врачами-стажерами по 78 специальностям из группы «клиническая медицина».

Согласно проекту, заявление на допуск врача-стажера может быть подано после обучения в ординатуре не менее одного года. Решение о допуске принимается специальной комиссией после проведения промежуточной аттестации, и у врача-стажера обязан быть руководитель — действующий врач. Предполагается, что правила вступят в силу с 1 марта 2024 года. Это позволит частично решить проблемы кадрового дефицита в медицине, однако некоторые аспекты, включая контроль за работой ординаторов, нуждаются в уточнении.

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